Российское командование потерпело многочисленные неудачи в обеспечении боевой дисциплины. Одним из таких примеров является использование динамической защиты танков. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил», — отметили в разведке.

Сообщается, что сильный износ российских основных боевых танков в Украине частично связан с тем, что РФ не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню (ERA). Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования ERA, которая восходит к Первой чеченской войне 1994 года.

Как отмечают в разведке, при правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк. Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для поддержания динамической защиты, что приводит либо к плохой подгонке взрывных элементов, либо к ее полному отсутствию, отмечается в сообщении.

«Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям катапультирования, которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины», — сказано в сообщении Министерства обороны Великобритании.