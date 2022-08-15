В Шабранском районе из-за пожара объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает производственное объединение «Азеригаз».

С точки зрения пожарной безопасности временно прекращено газоснабжение 9 сел на линии подачи газа, проложенной в направлении сел Зейве, Кирвар, питаемых от станции «Тахталар» на территории шабранской зоны обслуживания Хачмазского регионального управления по эксплуатации газа.

По этой причине произошел временный перерыв в газоснабжении сел Даг Биличи, Мумлу, Зохрамлы, Пирабадил, Сумага, Газмалы, Гораган, Зейве и Кирвар.