Воздушные силы Украины получили четыре вертолета, подаренные Латвией, в ближайшее время они полностью войдут в состав авиационного парка ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны Латвии.

«Полгода назад подаренные Латвией системы «Стингер» помогли украинской армии сдержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины контратакуют во многих местах, наши пожертвованные вертолеты будут помогать проводить военные действия и спасать. Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит территорию от российских оккупационных войск», – подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 поступили в ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.