Падение уровня воды в Каспийском море почти на 2 метра за последние 20 лет создало серьезную угрозу для работы электростанции «Шимал» («Северная»), расположенной в поселке Шувелан и являющейся второй по величине электростанцией страны, обеспечивающей электроэнергией более 40% территории Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азерэнержи».

Для того чтобы в ближайшей перспективе исключить угрозу остановки электростанции «Шимал» и спасти станцию, было начато незамедлительное строительство вглубь Каспийского моря эстакады длиной 540 метров, позволяющей беспрепятственно забирать холодную воду с глубины 8 метров, и водяных насосных станций в двух местах.

С учетом того, что ежедневное снижение уровня воды создавало серьезные проблемы для забора охлаждающей воды, в ближайшей перспективе было бы неизбежно полное прекращение работы электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2», производящих наибольший объем энергии с общей мощностью в 800 мегаватт. Строительство новой эстакады и водяных насосных станций не только спасет станции, но и ввиду забора воды с большей глубины позволит набирать воду, температура которой будет на 2,6 градуса ниже. Всего на новой эстакаде с обеих сторон будет проложено 4 трубы, а на 2 насосных станциях будет работать 8 насосов.

«Процесс строительства новой эстакады осуществляется по сменному принципу работы. Из-за падения уровня воды в Каспийском море ранее было успешно осуществлено строительство новой эстакады и водонасосной станции в связи с электростанцией «Сумгайыт», что дало свои положительные результаты.

Также отметим, что строительство нового водозаборного комплекса электростанции «Шимал» осуществляет не иностранная, а отечественная компания, в настоящее время работы на месяц опережают составленный график. Таким образом, крупный проект планируется завершить в первой половине 2023 года», — сообщили в «Азерэнержи».