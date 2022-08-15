Чем ближе неминуемый день X, когда незаконно проживающие на территории Азербайджана граждане Армении, ливанские и сирийские армяне, должны освободить Лачин, тем ярче выражается их нежелание примириться с реалиями и состояние крайней безнадежности.

Как уже сообщал Minval.az, сепаратистское осиное гнездо было разворошено еще дней десять назад, когда окончательно и бесповоротно стало ясно, что благостные деньки для армян, поверивших в собственную безнаказанность за совершаемые незаконные деяния, закончились.

Согласно пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, до 25 августа сего года хаи должны освободить села Забух, Сус Лачинского района и непосредственно сам город Лачин.

Несмотря на животную ненависть, которую армяне испытывают к азербайджанцам, наши власти предложили им альтернативный вариант: смириться с реальностью, принять гражданство Азербайджана и жить по азербайджанским законам.

Однако большинство «гордых и принципиальных» армян, твердо помня завет одного из ходжалинских палачей Роберта Кочаряна об «этнической несовместимости армян и азербайджанцев», предпочли покинуть вышеуказанные населенные пункты. Тем не менее, среди них оказались и «предатели и изменники».

Армянский блогер Ишхан Вердян, известный своими миротворческими инициативами, обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой предоставить ему азербайджанское гражданство. Он также заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана и считает, что Карабах является его неотъемлемой частью.

Спустя пару дней примеру последовал и некий Ваге Гамбарян, обратившись к азербайджанскому лидеру с аналогичной просьбой. При этом, он осудил учиненный его соплеменниками Ходжалинский геноцид.

Предсказуемый и до невозможности примитивный ответ властей Армении не заставил себя долго ждать. Против адекватных и здравомыслящих Вердяна и Гамбаряна были возбуждены уголовные дела о госизмене.

Вообще, в Армении давно уже наблюдается дикая и аномальная картина. Авторы любой мысли или заявления, укладывающиеся в рамки логики и реальности, становятся объектом преследования со стороны «охотников на ведьм» и объявляются врагами народа.

Однако, как говорится, процесс пошел. Резко изменившаяся картина в армяно-азербайджанском противостоянии после 44-дневной войны сказалась на идеологии нждеизма. Пусть и не совсем явно и четко, но некоторые трещины в этой фашистской идеологии все же проявляются. Даже одна из ярых апологетов антиазербайджанской истерии, бывшая бакинка, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян на днях заявила, что у карабахских армян нет другого выбора, кроме как принять гражданство Азербайджана.

К сожалению, и в первую очередь, для самих же карабахских армян, не дремлющий ген вандализма, зов крови после известия о неминуемом приближении печального для них даты – 25 августа – вырвался наружу и выявил истинное лицо представителей «многострадального» народа.

Хаи, позиционирующие себя высоко-цивилизованными представителями человеческого рода, прародителями культурных ценностей на планете, на поверку оказались варварами. В принципе, это и не было особым секретом. Последние около 30 лет незаконного проживания на оккупированных азербайджанских землях показали истинную сущность армян. Для которых ломать и разрушать – естественная стихия, в которой хаи чувствуют себя, как рыба в воде.

На днях Minval писал о том, что «высококультурные» армяне прежде, чем покинуть Лачин, совершили акт вандализма в отношении церкви Сурб Амбарцум, построенной ими же в период оккупации.

Зная натуру армян, можно было предположить, что это далеко не первая и не последняя демонстрация «высокой культуры» диких пришельцев, перекочевавших на Южный Кавказ из далекой Индии. Ждать пришлось недолго.

В социальных сетях выложено видео, на котором видно, как молодой армянин, держа в руке бутылку с горючей смесью, что-то говорит на камеру на армянском языке. Затем обливает свой дом этой жидкостью и поджигает.

Этакий прощальный фейерверк. Наверняка, в эти мгновения армянский недоумок в душе чувствовал себя Кутузовым, поджегшим Москву, чтобы та не досталась Наполеону.

В какой-то момент я грешным делом подумал, что горячо любящий исконно «армянский» Карабах, «патриот» заодно совершит и самосожжение. Но куда уж там: на словах каждый армянин Лев Толстой. А на деле, ну, вы сами все поняли.

И это притом, что даже «министр территориального управления и инфраструктур арцаха» Айк Ханумян при посещении села Забух предупредил жителей. Ханумян заявил, что сертификаты на покупку жилья будут выданы, если они, покидая село, не будут сжигать свои дома и портить имущество.

Глядя на подобные действия хаев, невольно призадумаешься над словами Кочаряна об «этнической несовместимости»: а может Роберт не так уж и неправ? Только речь идет о несовместимости армян не только с азербайджанцами, но и любыми цивилизованными людьми. Как писал Горький, рожденный ползать – летать не может. Вот и хаи могут летать лишь во сне или во время прыжка на месте…

Фарид Теймурханлы