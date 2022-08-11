О вандализме армян говорилось и писалось немало. Эти нелюди без рода и племени, которые каждый раз позиционируют себя представителями высокой цивилизации, на самом деле являются врагами историко-культурных ценностей.

Нация воров издревле все, что не могла украсть, предавала огню и мечу. Наглядным свидетельством тому, являются бесчинства армян, которые они устраивали на оккупированных азербайджанских землях на протяжении почти 30 лет.

Некогда цветущий город Агдам армянские варвары превратили в город-призрак. Та же участь постигла и остальных некогда оккупированных районов и городов.

Ген «культуры», заложенный в каждой нации от природы, начисто отсутствует у представителей «высоко-цивилизованного» народа. Даже немецкие фашисты по сравнению с «цивилизованными» армянами являются бережными хранителями культурных ценностей.

Еще в августе 2021 года посетившая освобожденные азербайджанские земли депутат Национальной ассамблеи Франции Сандрин Мёрч ужаснулась представшей перед ее глазами картиной.

«Я депутат Национальной ассамблеи Франции всего четыре года, до этого тридцать лет проработала журналистом. В течение десяти лет я освещала конфликты и гражданские войны в Уганде, Либерии, Шри-Ланке и других странах. Я видела много разрушенных городов и заброшенных домов.

А здесь я увидела поселения, которые в течение тридцати лет были стерты с лица земли. Это больше не место обитания людей или других живых существ. Впечатлили меня не только разрушения, но и сравненные с землей надгробия и кладбища», — рассказывала она.

Армянские оккупанты не только разрушали надгробия и кладбища, но и превращали мечети в свинарники. Цинизм зашкаливал настолько, что эти кощунственные и нечеловеческие действия они с гордостью распространяли в соцсетях, издеваясь над религиозными чувствами азербайджанских верующих. И не только верующих. У любого нормального человека эти кадры вызывали чувства омерзения и отвращения к нелюдям, осквернившим «дом Аллаха».

Сегодня часть армянского племени медленно, но верно покидает некоторые села и районы Карабахского экономического региона.

Как уже сообщал Minval.az, согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, незаконно заселенные гражданами Армении и сирийскими и ливанскими армянами села Забух, Сус, а также Лачин, должны быть освобождены до 25 августа.

На днях «министр территориального управления и инфраструктур арцаха» Айк Ханумян посетил село Забух и предупредил жителей о том, что они его должны покинуть.

Он заверил их в том, что вопросы с их проживанием будут решены, и пообещал, что жителям будут выданы сертификаты на покупку жилья. Прекрасно зная страсть к вандализму своих соплеменников Ханумян отметил, что сертификаты будут выданы, если они, покидая село, не будут сжигать свои дома и портить имущество.

Однако слова Ханумян армяне пропустили мимо ушей и перед тем, как убраться вон, устроили «праздник» грабежа и мародерства. Началась рубка деревьев, разрушение домов, вынос унитазов и так далее.

Сегодня же выяснилось, что разрушение домов и грабеж – это всего лишь цветочки, и кощунству армян нет предела. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как хаи перед уходом из Лачина совершают вандализм в отношении церкви Сурб Амбарцум, построенной ими же в период оккупации.

Как видим, армян не питают никакого уважения не только к мечетям, но и церквям. И после этого хаи смеют трубить на всех углах, что Армения-первое в мире христианское государство?

Но было бы неверно в подобном отношении к церкви искать причину лишь в варварских генах армян. Тут есть более изощренный план с дальним прицелом.

Дело в том, что хаи после 44-дневной войны взывали к христианскому миру с мольбой и гневом, что, мол, азербайджанцы разрушают армянские святыни. Однако никаких доказательств тому не было. Над вопросом «как быть?» армяне думали недолго.

Если доказательств нет, то их нужно выдумать. И я более чем уверен, что эти кадры вновь всплывут в сети после 25 августа, но армяне преподнесут их уже на свой манер. Предъявят видео, как «доказательство» азербайджанского «вандализма». И это предположение недалеко от истины. Армяне способны не только на это. И хаи в очередной раз доказали, что они не только «без царя в голове», но и без Бога в душе…

Фарид Теймурханлы