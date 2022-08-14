Среди акционеров телеканалов Euronews числится «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Русскоязычная версия одного из крупнейших телеканалов Европы Euronews продвигает нарративы российских пропагандистов. Среди акционеров телеканала «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», которой принадлежит чуть больше 7% акций.

Об этом рассказал член Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

«Несмотря на то, что не так давно в Европе запретили вещание канала Russia Today, с пропагандистскими функциями кремля вполне справляется Euronews. Кстати, охват телеканала Euronews — это 248 млн. домовладений в 135 странах мира, что значительно превышает охват конкурентов (CNN — 118 млн, BBC World News — 73 млн, CNBC — 71 млн.). Находится штаб-квартира Евроньюс во французском Лионе. А в его штате состоят около 300 постоянных сотрудников. В акционерах Euronews кроме Media Global Networks (53), американской NBC (25 %), «Франс Телевизьон» (10,73 %), итальянской «РАИ» (9,66%) есть и … «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» ( 7,17 %)!» — отметил бизнесмен.

При этом он указал, что финансируется телеканал в незначительной доле за счет рекламы, а основная часть денег поступает от Европейской комиссии. Он напомнил, что в июне Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию официально обращался к руководству телеканала с заявлением о некорректности и ангажированности материалов, которые продвигают российские нарративы в отношении Украины.