В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман. Данную информацию привела директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что причиной тому является проникновение на территорию страны воздушных масс с юго-восточного направления: «Наблюдаемый пылевой туман носит трансграничный характер».

Г.Мамедова отметила, что дисперсные частицы пыли были зафиксированы в Хатаинском районе в 2,6 раза, Низаминском в 2,5 раза, Сабаильском в 2,7 раза выше нормы.