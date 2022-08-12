Минобороны выяснило, что военнослужащие сверхсрочники Гасымов Дашгин Этибар оглы и Фейрузлу Тогрул Мирага оглы во время службы пользовались смартфонами, а также делились фото и видео, связанными со службой, в своих личных аккаунтах.

Указанные военнослужащие были исключены из рядов армии в связи с их действиями, противоречащими соответствующим приказам и распоряжениям руководства Минобороны.

«Еще раз заявляем, что к военнослужащим, грубо нарушающим правила воинской этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании ими мобильных телефонов, будут приниматься серьезные меры»., — говорится в сообщении.