Турецкие военные из состава действующих под эгидой НАТО Международных сил безопасности в Косове (КФОР) осуществили самостоятельное патрулирование на востоке этой европейской страны.

В сообщении командования КФОР говорится, что турецкие военные организовали пешее патрулирование, что является частью усилий по реализации пунктов резолюции 1244 СБ ООН, нацеленной на обеспечение безопасных условий и свободы передвижения всех общин в Косово.

В составе сил КФОР несут службу около 3 тыс. военнослужащих из 27 стран-членов НАТО, включая Турцию.