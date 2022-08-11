Назначен глава Исполнительной власти Гядабейского района.
Cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева, главой Исполнительной власти Гядабейского района назначен Мурсалов Орхан Чингиз оглу.
Назначен глава Исполнительной власти Гядабейского района.
Cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева, главой Исполнительной власти Гядабейского района назначен Мурсалов Орхан Чингиз оглу.
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