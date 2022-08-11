Значительное повышение стоимости свечей из-за трудностей с экспортом парафина из России испытали финские производители, сообщает телерадиокомпания YLE.

Большую часть парафина, из которой в Финляндии изготавливают обыкновенные свечи, импортировали из России. Его производила компания «Лукойл», руководство которой попало под санкции ряда европейских стран.

Ситуацию прокомментировал директор компании Finnmari Маркус Нуммел, которая занимается производством свечей. Ему уже пришлось уволить 20 человек из-за нехватки сырья для производства.

«Раньше в компании использовали много парафина из России. Сырье пришлось заменить более дорогим. Из-за этого затраты на производство выросли», — отметил Нуммел.

В итоге предпринимателю пришлось значительно повысить цены на свою продукцию, чтобы фирма могла продолжить деятельность.