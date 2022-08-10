Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии на лужайке у Белого дома, сообщает РБК.

Инцидент произошел на церемонии подписания президентом закона о поддержке национальных производителей полупроводников. Мероприятие проходило на открытом воздухе, на него были приглашены десятки гостей, в том числе члены президентской администрации, конгрессмены, представители СМИ и бизнеса.

Перед подписанием к трибуне подходили высокопоставленные американские политики — однопартийцы Байдена, которые говорили об историческом значении этого документа.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, завершив свою речь, под аплодисменты присутствующих пожал руки Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву. Когда Шумер после рукопожатия с президентом отошел к следующим участникам, Байден снова протянул руку, хотя на этот раз перед ним никого не было.

Президент постоял так некоторое время, после чего опустил ладонь, а позже почесал подбородок.