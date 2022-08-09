Сакский военный аэродром, расположенный вблизи Новофедоровки в захваченном Крыму, где сегодня произошли взрывы, является важным для армии России. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, Россия использует два базовых аэродрома в аннексированном Крыму для ударов по южным областям Украины. С этих аэродромов поднимаются истребители и штурмовики, которые бьют бомбами и ракетами по подконтрольной Украине территории.

«На территории Сакского аэродрома как раз и хранились бомбы и ракеты к этим самолетам, которые использовались в работе российскими ВКС. Сейчас часть этого арсенала уничтожена… Результаты (взрывов) не могут не радовать, потому что уничтожение ракет и бомб на территории Сакского военного аэродрома означает, что они не прилетят на головы украинцам», — отметил он.

Как рассказал эксперт, до российского захвата Крыма на территории Сакского аэродрома дислоцировалась 10 морская авиационная бригада, а также там находится Научно-испытательный центр морской авиации. Этот аэродром использовался для подготовки летчиков.

«Он только использовался как тренажер для подготовки летчиков для российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Этот объект тренировочный, но основное его назначение — это база для самолетов, которые выполняли боевые задачи, совершали бомбовые и ракетные пуски по территории Украины», — пояснил Селезнев.

В то же время руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк отметила, что с этого аэродрома взлетали военные самолеты, которые в дальнейшем наносили удары по украинским позициям.

«Аэродром военный, конечно же с него взлетали военные самолеты. Это абсолютно открытая информация. С этого аэродрома также (летали бомбить украинские позиции)», — заявила Гуменюк.