Военно-воздушные и силы ПВО Беларуси проведут в августе военные учения, в том числе на российских полигонах, сообщило Министерство обороны Беларуси в Telegram

«Оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой пройдут в Беларуси и на территории 185-го центра боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ. В пресс-службе сообщают, что в учениях примет участие личный состав, военная и спецтехника от авиационных частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые формирования Военной академии Беларуси», — говорится в сообщении.

Целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач.

Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук.