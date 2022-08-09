Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад могут провести прямые телефонные переговоры по ситуации на севере страны. Такую идею турецкому и сирийскому лидерам предложил президент России Владимир Путин, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в турецком правительстве.

«Как известно, президент Эрдоган, побывавший недавно c визитом в Сочи, обменялся мнениями с президентом Путиным по Сирии. Отвечая на вопросы журналистов на обратном пути, Эрдоган сказал, что, несмотря на наличие террористических структур на границе с Сирией, Путин высказал ему предположение, что «если вы предпочитаете решать вопросы вместе с сирийским режимом как можно больше, это было бы гораздо точнее», — указано в сообщении.

Кроме того, по данным издания, Путин предложил Эрдогану и Асаду встретиться лично. Тем не менее в Анкаре считают, что для таких переговоров пока не наступил подходящий момент.

Однако было отмечено, что могут состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада. В переговорном движении между Турцией и Сирией начато формирование комиссии из экспертов, хорошо знающих регион», — указано в сообщении.