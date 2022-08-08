США предоставят правительству Украины дополнительные $4,5 млрд, доведя общую бюджетную поддержку до $8,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Агентства США по международному развитию (USAID).

Средства, согласованные с Минфином США через Всемирный банк, поступят правительству Украины поэтапно, сначала Киев получит $3 млрд в августе.

Средства предназначены для того, чтобы помочь правительству Украины сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям-инвалидам и миллионам внутренних переселенцев. Кроме того, бюджетная поддержка позволит обеспечить энергоснабжение больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры, а также выплатить зарплаты медикам, учителям и другим бюджетникам.