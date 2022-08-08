«Радикалы, считающие себя религиозными деятелями, совершили акт вандализма в отношении нашего посольства в Лондоне. Снимать и бросать наш флаг — это неуважение. Мы пожертвовали тысячами людей ради этого флага, мы развевали этот флаг на наших землях, освобожденных от оккупации. Оскорбление флага – это оскорбление всей нации. На это должна ответить вся нация».

Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, передает АПА.

В тот день мне позвонили лидеры всех религиозных конфессий, и мы выступили с совместным заявлением. Через наше Министерство иностранных дел мы разослали этот документ во все посольства и в религиозные центры, членом которых я являюсь. Я благодарю Комитет по работе с религиозными организациями Турции, за то, что они позвонили в этот день и выразили свою обеспокоенность. Обеспокоенность выразили и представители других тюркских государств. Я благодарю всех. Мы очень разочарованы тем, что это событие произошло в Англии. Думаю, за этим могут стоять некоторые силы и армянское лобби. Мы требуем наказания тех, кто это совершил и выдворения этих сил из страны».