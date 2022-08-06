Военнослужащие, использовавшие мобильные телефоны во время службы, исключены из рядов армии, — передает Minval.az со ссылкой на АПА.

Было установлено, что военнослужащие сверхсрочной службы азербайджанской армии Сулейманзаде Сеймур Амрах оглу и Абдуллаева Афет Изария гызы во время службы использовали смартфоны и делились в своих личных аккаунтах в социальных сетях фотографиями и видео, связанными со службой.

За совершение действий, противоречащих соответствующим приказам и распоряжениям Министерства обороны, указанные военнослужащие исключены из рядов армии.

Отмечено, что будут и в дальнейшем приниматься строгие меры по отношению к лицам, которые, совершая действия, неподобающие военнослужащим, грубо нарушают правила воинской этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов.