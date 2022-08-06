В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии, сообщает Минобороны.
На горе водружен флаг Азербайджана.
В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии, сообщает Минобороны.
На горе водружен флаг Азербайджана.
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