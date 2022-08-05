США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

По словам трех источников издания, американский президент Джо Байден еще не подписал указ о новом пакете помощи, поэтому его содержание и стоимость могут меняться.

Как отметили чиновники, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также в новый пакет помощи должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.