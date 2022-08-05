Несмотря на то, что с момента нападения предположительно членов радикальной шиитской религиозной группировки The Mahdi Servants Union («Союз слуг Махди») на здание посольства Азербайджана в Лондоне прошло более суток, все еще не последовало официальной реакции МИД Великобритании. Тогда как происшествие это не из ряда обычных и, тем более, что английская полиция арестовала нескольких членов группировки, и прошло достаточно много времени, чтобы внешнеполитическое ведомство Великобритании могло внести ясность в произошедшее. По логике вещей должно было быть так. Однако ничего этого не произошло, и мы все еще ждем.

Напомним, что 4 августа радикальные исламисты с религиозными знаменами и флагами проникли в посольство Азербайджана в Лондоне. Члены организации поднялись на балкон, сменили флаг Азербайджана на свой и выкрикивали религиозные лозунги. Позднее британская полиция арестовала некоторых подозреваемых.

Предполагаемым организатором провокаций является шиитский проповедник, уроженец Кувейта Ясир Аль-Хабиб. Об этом Minval.az в эксклюзивном комментарии сообщила учредитель диаспорской благотворительной организации в Лондоне Natavan Group Charity Uk Сабина Гулиева.

Но официально никто не взял на себя ответственность за содеянное. Неизвестны также причины, подтолкнувшие радикалов к указанным противоправным действиям. Вчера вечером представители азербайджанской диаспоры были в азербайджанском посольстве в Лондоне. Там зафиксированы небольшие погромы, перевернуты столы, исписаны стены, мебель, но флаг Азербайджана на месте и сотрудники диппредставительства в безопасности.

Отмечается, что в 2018 году точно такие провокационные действия группа религиозных фанатиков, руководимая Ясиром Аль-Хабибом, совершила в отношении здания посольства Ирана в Великобритании. Религиозная организация «Союз слуг Махди» Ясира Аль-Хабиба запрещена в Иране.

Между тем вандализм группы радикальных исламистов не укладывается в рамки международных норм права. И тем более удивительно подобную вакханалию наблюдать в Великобритании, которая является одной из стран, ратующих за цивильный образ жизни.

В связи со случившимся МИД Азербайджана распространил сообщение о том, что 5 августа 2022 года временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в Министерство иностранных дел.

Ему был предъявлен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне.

Только после этого Посольство Великобритании в Азербайджане распространило заявление, согласно которому, Великобритания осуждает действия протестующих, проникших в здание посольства Азербайджана в Лондоне, и в настоящее время проводит тщательное расследование в связи с инцидентом.

Однако реакция слишком запоздалая и недостаточная для того, чтобы Азербайджан был удовлетворен ею. Слишком много вопросов остались без ответов. Азербайджан не хотел бы расценивать данный инцидент, как попустительство английских властей.

Рамелла Ибрагимхалилова