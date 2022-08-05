«Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании стало нехорошим событием, вызвало недовольство у людей».

Об этом сказал член Совета казиев Управления мусульман Кавказа хаджи Сурхай Мамедли, передает АПА.

Он подчеркнул, что это результат скандирования ложных религиозных лозунгов какой-то группировкой провокаторов: «Произошедшее неприемлемо. Выражение таких мыслей, лозунгов – это серьезный удар по человечеству. Я решительно осуждаю это событие, оно неприемлемо».

Хаджи Сурхай отметил, что то, что флаг Азербайджана бросили на землю, не вписывается ни в какие религиозные рамки: «Потому что десятки тысяч сыновей Азербайджана героически сражались, пропили кровь, стали шехидами в борьбе за флаг нашей страны. Такой шаг не подобает никакой религии. В то же время, это событие противоречит нашей государственности, нашим человеческим ценностям».