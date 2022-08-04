В Азербайджане число инфицированных коронавирусом превысило 800 тысяч человек. сообщает
Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом достигло 800 478 человек
В Азербайджане число инфицированных коронавирусом превысило 800 тысяч человек. сообщает
Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом достигло 800 478 человек
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