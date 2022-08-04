Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным решение России признать полк «Азов» террористической организацией.

Об этом он заявил в обращении к соотечественникам.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в РФ начали осознавать неизбежность признания их страны государством-террористом, поскольку после всех ужасов, которые совершила российская армия, ни одна террористическая организация не может претендовать на первенство в терроре.

«Россия — точно №1 среди террористов и это точно заслуживает юридических последствий. Именно поэтому из Москвы пошла другая пропагандистская активность. Они объявили «Азов» террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это очевидно абсурдно», — отметил президент.