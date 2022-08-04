Военные планы РФ провалились — они не в состоянии их достичь, и они в этом расписались. Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«О дойти «до Киева» и речи не идёт. Речь о том, что они Краматорск и Славянск взять не могут — два районных центра… Военные планы кампании провалились. Они не в состоянии их достичь, они в этом расписались. Они ещё в состоянии осуществлять военное давление, пытаться завести это в тупик и принуждать к переговорам», — отметил он.

«То, о чём мы говорили так много месяцев, и нас обвиняли в излишнем оптимизме, и я говорил, что это кончится обязательно. Так вот — оно кончилось», — подчеркнул Арестович.

По его словам, задача сейчас — «их псевдонаступление разгромить, в контрнаступление перейти, освободить Херсон, или любой другой значимый объект и далее действовать соответственно. И мы идём к этой цели безостановочно».