В Молдове сторонники оппозиционной партии «Шор» пришли на митинг возле администрации президента страны Майи Санду с корзиной с сушеным навозом, потребовав отставки президента, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что депутаты парламента, общественные активисты, жители нескольких сел, которые принимают участие в акции протеста, принесли руководителю Молдовы корзинку сушеного кизяка, которым в молдавских селах топят печи.

«Этот навоз для Майи Санду. Давайте мы оставим его здесь, пусть у нее будет чем топить зимой», — заявил глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ.

Кроме того, участники протестной акции скандировали: «Долой правительство», «Нет росту цен», «У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!» и другие антиправительственные лозунги.

Сообщается, что митинг прошел мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивалась.