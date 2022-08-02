Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств. Об этом заявил во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал он в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Фу Цун добавил, что возвращение к СВПД не должно сопровождаться угрозой санкций. США должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других частях мира, отметил глава департамента МИД КНР.