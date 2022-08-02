Военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что Китай может совершить обманный манёвр. Под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня страна на самом деле пойдёт на полную морскую и воздушную блокаду острова.

«Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть всё морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Эксперт уверен в боевой мощи Китая. По его словам, у государства имеются силы и средства также и для воздушной блокады острова, в том числе и авианосцы. Леонков не исключает, что Пекин может устроить и бесполётную зону вокруг Тайваня. Причём акцент будет сделан на том, что США совершили недружественные шаги, тем самым вынудив Китай пойти на это.