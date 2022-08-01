Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) сообщило, что в июле госструктурами Азербайджана было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов почти 7 тыс. га.

В ходе операций по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джабраиле и Зангилане с 1 по 31 июля было обнаружено и обезврежено 578 противопехотных мин, 105 противотанковых мин и 1028 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория в 6903 га.