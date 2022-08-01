Тайвань проведет учения с боевой стрельбой, в которых будут задействованы американские гаубицы M109 и M110. Об этом сообщает издание Focus Taiwan со ссылкой на военных.

«Артиллерийские учения будут проводиться с целью повышения боеготовности и огневой мощи вооруженных сил», — приводит издание слова собеседника.

Стрельбы будут вестись на полигоне Фэнган в Пиндуне, в них задействуют военнослужащих 43-й артиллерийской бригады и 333-й мотострелковой бригады, командование обороны в Хуаляне и на востоке Тайваня, а также береговую охрану.

Кроме американских гаубиц в учениях применят еще несколько единиц артиллерийской техники из арсенала вооруженных сил.

Также на полигоне в Пиндуне пройдет тренировка армейской авиации, спецназа и снайперов тайваньских общевойсковых батальонов.