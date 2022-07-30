В столице Италии Риме продолжается чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет.

Сегодня два азербайджанских борца завоевали золотые медали, сообщает Report.

Васиф Багиров в весовой категории 48 кг, одолев Рамиля Рассима (11:0) из Казахстана и Кумара Лалита (7:4) из Индии, вышел в финал. В решающей схватке он победил американца Кастильо со счетом 5:3 и стал чемпионом мира.

Ильяс Исаев (65 кг) на пути к финалу оказался сильнее иранца Мухаммада Мамиванда (3:0), туркменского спортсмена Алп Арслана Бегенёва (5:2), казахстанца Айкина Болатули (8:4) и грузина Гогу Отунашвили (8:4). В финале И.Исаев завоевал победу в поединке с американцем Тайлером Касаком со счетом 5:3, чем принес второе золото сборной на чемпионате мира.