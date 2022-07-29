В возрасте 85-лет в своей квартире на Манхэттене умерла американская актриса, сыгравшая в фильме «Матрица: Революция» Мэри Элис. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что кончину звезды подтвердил представитель полиции Нью-Йорка, однако причину смерти не называют.

Дебютировала бывшая школьная учительница из Чикаго в кино в 1974 году, сыграв в фильме «Обучение Сонни Карсона». В 1987 она получила премию Тони в номинации Лучшая женская роль второго плана в пьесе за игру в пьесе Fences. В 1993 году она получила премию Эмми за роль в сериале «Я улечу».

В 2000 году за выдающиеся достижения в кинематографе и на театральной сцене актрису включили в Зал славы американского театра.

Большую популярность обладательнице Тони и Эмми принес фильм «Матрица», где она сыграла роль Пифии.