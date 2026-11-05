Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило несоответствие в партии спреда с содержанием сливочного масла, импортированного из Украины.

Как сообщили в агентстве, проверки проводились в отношении продукта марки «Lyuks Golden Ratne 81,5%, 5 кг», произведённого украинским предприятием ООО «Ratnovskiy molokozavod» и импортированного компанией ООО «Гадироглу».

У продукта с датами производства и окончания срока годности с 25 августа 2026 года по 25 августа 2027 года были отобраны образцы для лабораторных исследований. По результатам проверок в партии продукции выявлено несоответствие.

В связи с этим принято решение о приостановлении оборота и отзыве данной партии с рынка. Кроме того, соответствующему органу Украины направлено уведомление о временном ограничении экспорта продукции предприятия-производителя и приостановлении её сертификации.