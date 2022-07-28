Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс заявила агентству Reuters, что российская сторона сообщила управлению о планах оставаться на Международной космической станции (МКС) по крайней мере до формирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«Мы не получаем никаких признаков ни на каком рабочем уровне о том, что что-то меняется», — приводит в среду агентство слова Людерс.

Руководитель полета российского сегмента МКС, генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев во вторник в интервью журналу «Русский космос» сообщил, что строительство высокоширотной РОСС может начаться в 2028 году.