Около 16 млн доз вакцины от оспы обезьян доступно в мире в настоящее время, однако их большая часть пока не расфасована. Об этом объявил в среду на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Одна вакцина от оспы была одобрена в Канаде, ЕС и США и от оспы обезьян, — заметил он. — В мире доступно около 16 млн доз этой вакцины. Однако их большая часть не расфасована, а это означает, что потребуется несколько месяцев, чтобы заполнить флаконы и подготовить их к использованию». Кроме того, сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, рассматривается возможность для использования еще двух вакцин от оспы обезьян.

«Вместе с тем нам все еще не хватает данных об эффективности этих вакцин или о том, сколько доз может потребоваться, — обратил внимание глава ВОЗ. — Почему мы призываем все страны, использующие вакцины, собирать и обмениваться важными данными об их эффективности. Важно также подчеркнуть, что вакцинация не дает мгновенной защиты от заражения — это может занять несколько недель. Это означает, что вакцинированные лица должны продолжать принимать меры для своей защиты, избегая тесных контактов, в том числе половых, с другими людьми, которые больны оспой обезьян или находятся в группе риска».

Не менее важным вопросом является и доступ к вакцинам, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус. В связи с этим он призвал страны, имеющие вакцины против оспы, поделиться ими со странами, в которых их нет. «Мы должны обеспечить равный доступ к вакцинам для всех людей и сообществ, пострадавших от оспы обезьян, во всех странах, во всех регионах», — подчеркнул глава организации.