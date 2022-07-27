Генеральная прокуратура Азербайджана и Государственная пограничная служба (ГПС) распространили совместную информацию.

Cогласно сообщению, 26 июля в 20:40 на территории погранзаставы, вблизи села 2-ой Шихлы Газахского района наряд отдельной пограничной дивизии «Газах» задержал двоих мужчин, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии.

Задержанными оказались жители Шекинского района Насибов Камал Рамиз оглу (1987 г.р.) и Алиев Эльнур Мохуббат оглу (1991 г.р.). Установлено, что они приехали к границе на автомобиле Насибова марки Priora. При осмотре салона машины были найдены и изъяты 7 граммов наркотического средства (марихуана), два пистолета, одно охотничье ружье, пять патронов, один карманный нож, один кинжал, 3 300 манатов и 200 долларов США.

Следственно-оперативные меры по факту продолжаются.