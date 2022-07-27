Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с безопасностью детей.

В сообщении, распространенном МЧС, говорится следующее:

«На горячую линию МЧС «112» регулярно поступают сообщения о том, что маленькие дети оказываются в опасной ситуации (пальцы застревают в мясорубке, руки и ноги — между решетками и т.д.).) Во всех случаях дети, оказавшиеся в опасной ситуации, спасаются благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС.

Проведенный в связи с подобными событиями анализ показывает, что отсутствие контроля за детьми приводит к возникновению ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

Учитывая сказанное, МЧС еще раз обращается к родителям с просьбой быть внимательными к детям и не оставлять их без присмотра».