Украинский благотворительный фонд «Вернись живым» стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным. Об этом сообщает Telegram-канал фонда «Вернись живым».

Фонд приобрел три беспилотника «Байрактар» общей стоимостью 16502450 долларов. Но речь идет не просто о беспилотных летательных аппаратах, а именно о полноценной автономной системе.

В нее входят:

система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания «свой-чужой»;

три ударных беспилотника;

несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;

другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Закупленные комплексы, как рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, должны очень сильно усилить украинские подразделения, в первую очередь разведки.