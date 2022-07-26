Украинский благотворительный фонд «Вернись живым» стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным. Об этом сообщает Telegram-канал фонда «Вернись живым».
Фонд приобрел три беспилотника «Байрактар» общей стоимостью 16502450 долларов. Но речь идет не просто о беспилотных летательных аппаратах, а именно о полноценной автономной системе.
В нее входят:
система воздушной связи;
мобильный комплекс наземного управления;
наземный терминал передачи данных;
система распознавания «свой-чужой»;
три ударных беспилотника;
несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
другое необходимое наземное оборудование и запасные части.
Закупленные комплексы, как рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, должны очень сильно усилить украинские подразделения, в первую очередь разведки.
Добавить комментарий