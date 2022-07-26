В первой половине этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) приняло 422 решения, связанные с процедурами предоставления убежища гражданам Азербайджанской Республики, сообщает Report .

Так из рассмотренных дел по 39 предоставлен охранный статус.

Решение по делам 156 лиц было отрицательным. Местные управляющие суды приняли решение об их депортации.

227 решений были связаны с отправкой в европейскую страну, куда была выдана виза в соответствии с «Дублинской процедурой» или в связи с добровольным возвращением.

В BAMF сообщили, что за первые 6 месяцев этого года в федеральное управление всего поступило 97 249 обращений.