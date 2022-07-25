Вооруженные силы Украины полностью уничтожили 5 общевойсковых армий России на войне, которую развязала РФ на ее территории.

Об этом говорится в заявлении советника главы ОП Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин Live».

Он сказал, что украинские военные уничтожили 1730 танков противника — это 54 батальонных комплекта. Также ВСУ избавились от 3950 российских бронированных машин — а это примерно 124 батальонных комплекта.

«Сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий. 5 общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации», — сказал Арестович.

Кроме того, ВСУ уничтожили 14 дивизионов РСЗО и 70 дивизионов ствольной артиллерии врага.