С момента поступления в распоряжение ВСУ ракетных систем залпового огня HIMARS украинские военные уничтожили 50 российских складов боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Удары по складам разрывают логистические цепочки российских военных и лишают возможности вести активные боевые действия, рассказал Резников. Он заверил, что подсчеты западных партнеров совпадают с данными украинских властей: уничтожены «полсотни объектов, где хранятся боеприпасы» российских войск.

Украина уже получила 12 HIMARS и определенное количество MLRS M270. В новом пакете военной помощи США анонсировали поставки еще четырех HIMARS и в перспективе обещали довести общее число этих установок до 20. Украинский министр указал, что эффективное использование западной техники повышает уровень доверия партнеров к Киеву. В результате этого ВСУ получают больше военной помощи.

Удары по командным пунктам и складам боеприпасов снижают боеспособность российской армии в Херсонской области, что дает возможность ВСУ начать продвижение в этом направлении, уверены украинские власти.