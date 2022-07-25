Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сменил командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Так, указом №530/2022 Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего, а указом №531/2022 назначил на этот пост Виктора Хоренко.

Галаган с 1995-го по 2002 год проходил службу в Вооруженных силах Украины, с 2002-го по 2019 год – военнослужащий Службы безопасности Украины. Занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Также он ветеран войны на Донбассе, имеет статус участника боевых действий.

На пост командующего Силами ССО Зеленский его назначил в августе 2020 года.

Хоренко ранее командовал спецрезервом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.