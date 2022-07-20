Минобороны РФ впервые раскрыло имя командующего группировкой войск «Запад» в ходе военных действий в Украине. Это генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Имя Сычевого фигурирует в отчете ведомства о поездке Сергея Шойгу для инспекции этой группировки войск, передает РБК.

В 1990 году Сычевой окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 2016 году — Военную академию Генерального штаба. Военную карьеру он начал с должности командира взвода. В феврале 2019 года стал командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. В феврале 2022 года против Сычевого были введены персональные санкции ЕС.