Представитель сепаратистов «ДНР» Эдуард Басурин допустил, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены в Украину из США.

Речь идет об управляемых ракетах типа ATACMS — тактических боеприпасах с кассетной головной частью и инерциальной системой управления, укомплектованной приемником GPS. ATACMS дают ВСУ оперативную возможность поражать цели глубоко за линией фронта, в том числе на территории Российской Федерации.

Благодаря дальности до 300 км в зоне поражения оказываются такие города, как Брянск, Орел, Белгород, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Ракеты ATACMS имеют возможность вертикального поражения цели, что затрудняет работу ПВО.