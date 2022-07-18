Американская актриса и певица Дженнифер Лопес после заключения брака с актером Беном Аффлеком взяла фамилию мужа. Это следует из официальной записи о бракосочетании, размещенной в понедельник на портале округа Кларк (штат Невада), где состоялась церемония.

Согласно записи, брак был заключен в субботу 16 июля. Имя певицы указано как Дженнифер Аффлек.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились в конце 2002 года, но в 2004 году разорвали помолвку. В июле 2021 года пара подтвердила свое воссоединение, а в начале этого года Аффлек и Лопес вновь обручились. В воскресенье о том, что знаменитости наконец оформили свои отношения, сообщил портал TMZ