Сегодня на 17-м этаже многоэтажного дома возле станции метро «Ази Асланов» вспыхнул пожар.
По информации, полученной «Qafqazinfo», ребенок, находившийся в здании во время пожара, был спасен сотрудником полиции.
Сегодня на 17-м этаже многоэтажного дома возле станции метро «Ази Асланов» вспыхнул пожар.
По информации, полученной «Qafqazinfo», ребенок, находившийся в здании во время пожара, был спасен сотрудником полиции.
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