Россия не была надежным энергетическим партнером и до войны, начатой Россией против Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Поэтому ЕС сосредоточился на диверсификации дополнительных источников энергии помимо России, начал работать с более надежными партнерами. Я рада, что Азербайджан входит в число партнеров, которым мы доверяем. Вы для нас очень важный энергетический партнер и всегда были надежным партнером», — заявила она (цитата по АПА).