Китайская фирма «Юланд» использовала узор, принадлежащий ОАО «Азерхалча».

Об этом сказал производственный директор акционерного общества Алисафа Нуриев, сообщает Report.

«Эта фирма однажды предложила нам ковер. Когда я изучал ковер, то увидел, что использованный узор принадлежит Азербайджану и соткан ковровым узором Челеби. Хотя «Азерхалча» не давала этой фирме права на использование азербайджанских узоров», — отметил он.

Также представитель «Азерхалча» отметил, что при производстве ковров они используют узоры, принадлежащие различным регионам: «После войны стали больше заказывать ковры с карабахскими орнаментами. Но большим спросом пользуются также ковры Губа-Ширванской зоны».