Согласно данным автоматических станций, сегодня в Низаминском районе Баку дисперсные частицы пыли превысили норму в 1,5, Сабаильском-в 1,4, Хатаинском — в 1,6 раза.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, наблюдаемые пыльные погодные условия носят локальный характер:

«Пылевые массы, образующиеся на верхней поверхности земли под воздействием сильного северо-западного ветра, распространяются в окружающую среду».

Гюльшад Мамедова отметила, что ветреная погода сохранится до конца дня:

«Ожидается, что с вечера 17 июля вновь усилится северный ветер, и поэтому количество пыли в воздухе будет превышать норму до вечера 19-го июля», — говорится в сообщении.